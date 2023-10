Berlin - Beim Schwimm-Weltcup in Berlin an diesem Wochenende wird es keine Wettbewerbe in der vom Weltverband World Aquatics neu eingeführten „offenen Kategorie“ geben. Bis zum Meldeschluss am 30. September habe es kein Interesse und keine Meldungen gegeben, gab der Verband bekannt.

„Auch wenn es derzeit keine Nachfrage auf Elite-Ebene gibt, plant die Arbeitsgruppe, die Möglichkeit zu prüfen, in Zukunft Wettkämpfe der offenen Kategorie in Masters-Veranstaltungen aufzunehmen“, teilte World Aquatics als Begründung mit.

In Berlin sollten in der „offenen Kategorie“ Sportler aller Geschlechter, also auch Transgender, über 50 und 100 Meter in allen Schwimmarten starten. Das wurde als ein starker Beitrag zur Inklusion vom Weltverband gefeiert. Gerade aber für Trans-Sportlerinnen wäre das kein Fortschritt gewesen, da sie sich erneut mit Männern hätten messen müssen. Das hatte bereits für Kritik unter anderem vom Lesben- und Schwulen Verband (LSVD) und vom Bundesverband Trans* gesorgt.

Ausgangspunkt der geplanten Neuerung war der Ausschluss der amerikanischen Trans-Schwimmerin Lia Thomas von internationalen Wettbewerben, nachdem sie bei College-Meisterschaften 2022 für Furore bei den Frauen gesorgt hatte. Zwei Jahre lang hatte sie sich zuvor einer Geschlechtsanpassung unterzogen. World Aquatics handelte sich für den Ausschluss Kritik ein und war zum Handeln verpflichtet.