In Bad Homburg trifft Tatjana Maria gleich auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Bad Homburg - Tatjana Maria hat bei der Auslosung für die Bad Homburg Open eine schwere Gegnerin zugeteilt bekommen.

Die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres trifft in der ersten Runde gleich auf die Polin Iga Swiatek. Die Weltranglisten-Erste hat gerade erst die French Open gewonnen. „Tatjana gegen Iga, das könnte auch eine Finalbegegnung sein“, sagte Ex-Spielerin Andrea Petkovic, die bei der Auslosung als Glücksfee fungierte. Derzeit spielt Maria (35) noch bei einem kleineren Turnier in Italien, wo sie am Freitag den Einzug ins Halbfinale schaffte.

Jule Niemeier musste ihre Teilnahme am von Angelique Kerber organisierten Turnier in Bad Homburg wegen ihrer Handgelenksverletzung absagen. Für sie rückt Anna-Lena Friedsam mit einer Wildcard ins Hauptfeld und spielt zum Auftakt gegen Mayar Sherif aus Ägypten. Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki trifft in der ersten Runde auf Lin Zhu aus China.