Schwerer Unfall bei Motorrad-WM: Dupasquier ins Krankenhaus

Mugello - Bei der Qualifikation zum Motorrad-Grand-Prix von Italien ist es in der Moto3-Klasse zu einem schweren Unfall gekommen.

Der 19 Jahre alte Schweizer Jason Dupasquier aus dem deutschen Prüstel-Team stürzte am Samstag in Mugello und wurde danach von dem folgenden Japaner Ayumu Sasaki getroffen. Dupasquier wurde an der Strecke behandelt und nach Angaben des Veranstalters anschließend ins Krankenhaus nach Florenz gebracht, über seinen Gesundheitszustand gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Die Qualifikation wurde abgebrochen.