Schüsse nach NFL-Spiel in Detroit: Zweiter Mann stirbt

Detroit - Schüsse nach dem NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den Tampa Bay Buccaneers haben zu einem zweiten Todesfall geführt. Polizeichef James White teilte mit, dass am Tag nach dem Vorfall eine zweite Person gestorben sei. Zu dem Streit war es an einem bei Fans beliebten Treffpunkt etwa eineinhalb Kilometer vom Stadion entfernt gekommen. „Ich kenne nicht alle Details, aber jedes Mal, wenn jemand sein Leben verliert, ist das ein tragischer Vorfall“, sagte Lions-Trainer Dan Campbell am Tag nach der Niederlage gegen die Bucs.

Das Team von Passempfänger Amon-Ra St. Brown hatte am Sonntagmittag 16:20 verloren, kurz danach seien nach einem Streit zwei Schüsse gefallen, hieß es. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Die Opfer sind Männer aus Detroit, einer in seinen 40ern, einer in seinen 20ern, teilte die Polizei mit.