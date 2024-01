Antholz - Trotz ihres geglückten Einstands im Biathlon-Weltcup wird Julia Tannheimer im italienischen Antholz nicht zum deutschen Aufgebot gehören.

„Sie wird sich jetzt erst einmal wieder auf die Schule konzentrieren und sich dann auf die Teilnahme an der Junioren-WM vorbereiten“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband in einer Mitteilung. Die 18-Jährige belegte bei ihrem Debüt in Ruhpolding die Plätze 15 und 33 und soll sich nun auch auf ihr Abitur konzentrieren können.

Im Vergleich zum Heim-Weltcup in der vergangenen Woche wird auch Hanna Kebinger aussetzen. Die 26-Jährige sei aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme zuletzt nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte gewesen und werde deshalb komplett auf intensives Training und Wettkämpfe verzichten. Ersetzt wird das Duo von Johanna Puff und Selina Grotian, die am vergangenen Freitag im zweitklassigen IBU-Cup einen Doppelerfolg im Massenstart einfuhren.

Die Männer gehen die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft vom 7. bis 18. Februar im tschechischen Nove Mesto in unveränderter Besetzung an. „Der Abschluss des zweiten Weltcup-Trimesters ist traditionell auch der letzte Weltcup vor der WM. Das verspricht noch einmal zusätzlich Spannung“, sagte Bitterling vor dem Auftakt in Südtirol am Donnerstag. „Denn es besteht noch die Chance, auf den WM-Zug zu springen. Allerdings werden wir Nominierungen erst nach dem Weltcup in Antholz bekanntgeben.“