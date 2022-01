Schröders Celtics verlieren mit der Schlusssirene

New York - Ein Treffer mit der Schlusssirene hat den Boston Celtics um den deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder in der NBA eine bittere Niederlage bei den New York Knicks beschert.

RJ Barrett verwandelte einen wilden Dreier zum 108:105 (47:63), nachdem die Celtics den Großteil des Spiels geführt hatten, zwischenzeitlich mit 24 Punkten Vorsprung. „Ehrlich gesagt habe ich den Ball gar nicht rein gehen sehen, aber anhand der Reaktion aller anderen wusste ich es“, sagte Barrett.

Schröder war mit 20 Punkten nach Jayson Tatum zweitbester Schütze der Celtics, leistete sich in der dramatischen Schlussminute aber auch seinen einzigen Ballverlust der Partie. New Yorks Evan Fournier stellte mit 41 Punkten und zehn verwandelten Dreiern persönliche Karriere-Bestmarken auf.

Ohne die weiterhin verletzten Starspieler Paul George und Kawhi Leonard sowie den in dieser Saison starken Isaiah Hartenstein befinden sich die Los Angeles Clippers weiter im Tief. Das 89:106 beim Top-Team Phoenix Suns war die siebte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen. Den Suns gelangen als erstem NBA-Team in dieser Saison 30 Siege.

Die Marke verfehlten erneut die ebenfalls von personellen Problemen geplagten Golden State Warriors. Ohne die angeschlagenen Stephen Curry und Draymond Green unterlagen sie 96:101 bei den New Orleans Pelicans. Das aktuell erfolgreichste Team sind derweil die Memphis Grizzlies. Das klare 118:88 gegen die Detroit Pistons war bereits der siebte Sieg in Serie.