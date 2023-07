Der Basketball-Bundestrainer und Dennis Schröder sprechen über die Kritik des Kapitäns an Teamkollege Maxi Kleber, der deswegen auf die WM verzichtet. Schröder erklärt das Thema nun für beendet.

Schröder bedauert Kritik an Kleber erneut: Thema nun beendet

Berlin - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat sich nach dem WM-Verzicht von Maxi Kleber erneut für Kritik an seinem Teamkollegen entschuldigt und will sich künftig nicht mehr dazu äußern.

Wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte, haben Schröder und Bundestrainer Gordon Herbert ausführlich über die Angelegenheit gesprochen.

Kleber hatte seine Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft abgesagt, nachdem Schröder sich vor gut einer Woche in einem Podcast überaus kritisch geäußert hatte. Im Kern äußerte Schröder sein Missfallen über die Nominierung von Kleber für die WM-Vorbereitungslehrgänge, weil der 31-Jährige von den Dallas Mavericks für die EM in Deutschland im Vorjahr abgesagt hatte.

Herbert nannte die entstandene Situation in der Verbandsmitteilung bedauerlich. „Aber wir konnten sie intern besprechen, reflektieren und lösen. Dennis hat mit seiner Entschuldigung Stärke gezeigt“, sagte der 64 Jahre alte Kanadier. Schröder kümmere sich sehr um seine Mannschaftskameraden und sei stolz, sein Land zu vertreten. „Wir freuen uns auf die Vorbereitung und darauf, eine gute Teamchemie aufzubauen“, sagte Herbert. Kleber erwähnte er in der Stellungnahme nicht.

„War nie meine Absicht“

Schröder entschuldigte sich noch einmal bei Kleber und dessen Familie für seine Aussagen und die damit entstandenen Unannehmlichkeiten. Sie seien nie persönlich gemeint gewesen. „Es war nie meine Absicht, jemanden in eine unangenehme Situation oder Unruhe in die Mannschaft zu bringen. Meine Absicht war es lediglich, mich für mein Team stark zu machen und klarzustellen, dass ich für mein Team alles tun würde.“

Er schätze und respektiere Kleber und dessen Karriere und hoffe, dass dieser die Entschuldigung annehme. „Diesbezüglich werde ich keine weiteren Fragen mehr beantworten und freue mich aufs Team und die WM“, sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger, der in der nordamerikanischen Profiliga NBA künftig für die Toronto Raptors spielt. Schröder und Kleber haben sich nach Angaben des DBB aus der abgelaufenen Woche bereits ausgesprochen.

Die WM findet vom 25. August bis zum 10. September statt, das deutsche Team tritt in der Vorrunde in Japan an.