Anderson Township - Schon wieder ist ein Profisportler in den USA während eines Einsatzes Opfer eines Einbruchs geworden. Dieses Mal erwischte es Joe Burrow, den Quarterback der Cincinnati Bengals. Kriminelle seien in sein Haus östlich von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio eingedrungen und hätten darin randaliert, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Ermittlungsbehörden. Was genau dem Football-Profi gestohlen wurde, sei noch unklar. Burrow spielte am Montagabend mit den Bengals auswärts gegen die Dallas Cowboys und gewann die Partie in Texas 27:20.

In den vergangenen Wochen waren bereits die NFL-Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs Einbruchsopfer geworden. In der Basketball-Liga NBA traf es Bobby Portis von den Milwaukee Bucks und Mike Conley Jr. von den Minnesota Timberwolves. Sowohl die NFL als auch die NBA gaben eine Sicherheitswarnung an die Teams heraus und riefen die Profis dazu auf, ihre Häuser zu schützen.

Häuser von Profis aus verschiedenen Sportarten würden zunehmend zum Ziel professioneller und geschickt agierender Einbrecherbanden, zitierten US-Medien aus dem Memo der NFL. Aus der von der NBA verschickten Warnung geht hervor, dass das FBI die Taten internationalen Diebesgruppen aus Südamerika zuschreibt.