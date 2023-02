Oberhof - Sophia Schneider und Philipp Nawrath vertreten Deutschland bei der Biathlon-WM in Oberhof im Single-Mixed. Das Aufgebot für den Wettbewerb am Donnerstag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) gab der Deutsche Skiverband bekannt.

Denise Herrmann-Wick, die in Thüringen schon Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen hatte, verzichtet auf einen Start. Sie kommt am Abschluss-Wochenende wieder zum Einsatz. Am Samstag stehen die Staffelrennen und am Sonntag die Massenstarts auf dem Programm.

Die schießlastige Disziplin Single-Mixed wird erst seit 2019 bei Weltmeisterschaften ausgetragen und gehört nicht zum olympischen Programm. Die bislang einzige deutsche Medaille gewannen Franziska Preuß und Erik Lesser mit Silber bei der WM 2020 in Antholz. Titelverteidiger ist Frankreich.