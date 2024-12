London - Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ist aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ein Spiel abgesagt worden. Sandro Eric Sosing zog seine Teilnahme zurück, wie der Weltverband PDC am Nachmittag mitteilte. Der Außenseiter von den Philippinen hätte eigentlich gegen Ian White aus England spielen sollen, klagte dann aber über Schmerzen in der Brust bei der Spielvorbereitung.

Das medizinische Personal nahm Sosing daraufhin mit und untersuchte ihn. White zog direkt in die nächste Runde ein und will am Sonntag gegen Landsmann Ritchie Edhouse in die dritte Runde weiterkommen. Edhouse gewann im Oktober in Dortmund den EM-Titel.

Letztmals Probleme mit Spielabsagen hatte der Weltverband PDC bei der WM 2022. Damals fielen mehrere Partien aus, weil Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Auch den damaligen Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden erwischte es.