Kay Smits rettet dem SCM per Siebenmeter noch das Remis in Melsungen. Der THW muss gegen Gummersbach lange kämpfen, ehe er die Tabellenführung von den Füchsen Berlin übernimmt.

Kassel/Gummersbach - Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen setzten sich mit 30:26 (12:10) bei Aufsteiger VfL Gummersbach durch und schoben sich mit 40:8 Punkten am bisherigen Spitzenreiter Füchse Berlin (39:9) vorbei.

Titelverteidiger SC Magdeburg musste derweil beim 27:27 (13:16) bei der MT Melsungen einen Rückschlag hinnehmen, bleibt mit 38:10 Zählern aber Dritter.

Im Traditions-Duell mit dem VfL brauchte die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha fast eine Halbzeit, bis sie ins Spiel gefunden hatte. In der 25. Minute schaffte erst Rune Dahmke das 8:8, dann traf Hendrik Pekeler zum 9:8 für die Gäste. Gummersbach hielt auch nach der Pause gut mit, hatte der Wucht der Kieler dann aber zu wenig entgegenzusetzen.

SCM schon früh mit 1:6 hinten

Die stark formverbesserten Melsunger erwischten einen sehr guten Start, gingen nach einem Tempogegenstoß ihres spanischen Spielmachers Agustin Casado in der vierten Minute mit 4:0 in Führung. SCM-Trainer Bennet Wiegert nahm ein Auszeit und versuchte, sein Team zu beruhigen. „Jungs, behaltet die Nerven. Nichts passiert“, sagte der 41-Jährige. Doch die Magdeburger blieben nervös und lagen später sogar mit 1:6 (7.) zurück.

So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe dem Norweger Christian O'Sullivan beim 18:18 der Ausgleich für die Magdeburger gelang. Nationalspieler Lukas Mertens sorgte dann beim 21:20 (44.) für die erste Führung der Gäste.

Smits gleicht mit der Sirene aus

Die Partie blieb bis in die Endphase hoch spannend. In der Schlussminute brachte David Mandic die MT mit 27:26 in Führung. Mit der Sirene glich Kay Smits per Siebenmeter aus und verhinderte die Niederlage für den Meister. „Wir können glücklich sein, nicht ganz mit leeren Händen dazustehen. Wir haben auswärts schon viele Punkte liegen gelassen, das tut weh“, sagte Smits bei Sky.

Der abstiegsbedrohte TVB Stuttgart holte beim 27:27 (11:12) beim HSV Hamburg einen wichtigen Punkt. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann 31:29 (17:13) beim SC DHfK Leipzig. Frisch Auf Göppingen setzte sich 37:28 (14:13) gegen den Bergischen HC durch.