In der WNBA ist Satou Sabally eine der besten Spielerinnen. Nun verlängert sie ihren Vertrag in Dallas - und kann sich voll auf ein großes Ziel mit der Nationalmannschaft konzentrieren.

Dallas - Deutschlands beste Basketballerin Satou Sabally wird in der kommenden Saison der WNBA weiter für die Dallas Wings auflaufen. Das teilte der Club aus dem US-Bundesstaat Texas mit, ohne Details über die Vertragslänge zu nennen.

„Ich freue mich darauf, auf dem Erfolg und den Fortschritten aufzubauen, die wir als Team vor einem Jahr gemacht haben, und weiter auf unser Hauptziel hinzuarbeiten, eine Meisterschaft nach Dallas zu holen“, wurde die 25-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Sabally führte die Texanerinnen in der vergangenen Saison ins Halbfinale. Sie wurde als Spielerin, die sich am meisten weiterentwickelt hat, ausgezeichnet. Zudem wurde sie unter die besten fünf Spielerinnen der abgelaufenen Saison gewählt. Die neue WNBA-Saison beginnt im Mai.

Vorher will sich Sabally, deren jüngere Schwester Nyara ebenfalls in der nordamerikanischen Liga spielt, mit der deutschen Nationalmannschaft aber für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Das Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2024 findet vom 8. bis 11. Februar in Brasilien statt.