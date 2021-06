Satou Sabally fährt in der mit Dallas achten Sieg ein

Arlington - Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist mit den Dallas Wings auf den sechsten Platz in der Frauen-Profiliga WNBA geklettert. Gegen den Tabellennachbarn Washington Mystics setzten sich die Texanerinnen daheim mit 85:74 durch.

Sabally war vor 2055 Zuschauern die drittbeste Werferin ihrer Mannschaft. Neben ihren zwölf Punkten steuerte sie aber auch noch acht Rebounds und fünf Assists bei. Die Wings erarbeiteten sich bereits in der ersten Halbzeit ein Polster und gerieten nur in der Anfangsphase einmal in Rückstand.