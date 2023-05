Dallas - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist stolz darauf, dass auch ihre Schwester Nyara in dieser Saison in der Frauen-Profi-Liga WNBA aktiv ist.

„Ich freue mich sehr auf die Duelle. Wir sind beide aus Deutschland und Gambia, dass wir es beide in die beste Liga der Welt geschafft haben, spricht für unsere Familie und wie wir aufgezogen worden sind. Das berührt mich wirklich“, sagte die 25-Jährige in einer Runde mit Journalisten vor den ersten Testspielen vor der neuen Saison.

Satou Sabally geht in ihre vierte Saison als Spielerin der Dallas Wings. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nyara spielt erstmals für die New York Liberty. Sie war 2022 von dem Team im Draft ausgewählt worden und verpasste die vergangene Saison, um eine Knieverletzung ganz ausheilen lassen zu können. Auf die Frage, wer in 1:1-Duellen gewinne, antworte Satou Sabally: „Ich gewinne die. Aber das muss ich ja auch sagen.“

Die Saison in der WNBA beginnt am 19. Mai. Zum ersten Duell der Sabally-Schwestern kommt es am 11. Juni, wenn die Dallas Wings in Brooklyn gegen die Liberty antreten.