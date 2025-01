Melbourne - Im Finale der Australian Open geht es für Aryna Sabalenka nicht nur um die Tennis-Krone und den Titel-Hattrick. Die Weltranglistenerste aus Belarus kann mit einem Finalsieg gegen die klare Außenseiterin Madison Keys aus den USA auch ihr Preisgeld auf umgerechnet 2,11 Millionen Euro schrauben - und das käme ihr nach dem Shopping-Versprechen an Halbfinal-Gegnerin Paula Badosa ganz gelegen.

„Es wird etwas richtig Teures werden“, reagierte die Spanierin Badosa lächelnd auf das Angebot ihrer Freundin. Sabalenka hatte unmittelbar nach dem gewonnenen Halbfinal-Duell gesagt: „Ich verspreche, dass wir shoppen gehen und ich bezahle für alles, was sie will.“

Das, was die Weltranglistenerste in Melbourne selbst will, kann sie sich aber nicht kaufen: einen dritten Triumph in Folge bei den Australian Open nach 2023 und 2024. Ein Titel-Hattrick war hier zuletzt der Schweizerin Martina Hingis von 1997 bis 1999 gelungen. Dass ihre vermeintlich größte Rivalin Iga Swiatek im Halbfinale gegen Keys überraschend scheiterte, ist für Sabalenka vor dem Finale am Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) aber eher eine Warnung als ein Vorteil.

Sabalenka für Keys ein Vorbild

Sie erwarte einen „großen Kampf“, Keys sei eine „sehr aggressive Spielerin“, die gut aufschlage und sich gut bewege. „Ich habe Matches von ihr gesehen hier. Sie ist in großartiger Form“, sagte die 26-Jährige.

Doch das trifft auch auf Sabalenka zu. Sollte sie mit ihren unnachahmlichen Power-Schlägen die Initiative ergreifen, hat die an Nummer 19 gesetzte Keys (29) im Normalfall keine große Chance. „Sie spielt furchtloses Tennis“, schwärmte Keys über ihre Finalgegnerin, die ein sportliches Vorbild für sie ist. Sie habe versucht, „die Art und Weise nachzuahmen, wie sie ihrem Spiel vertraut und es umsetzt“.

Sollte Sabalenka im Match doch mal ins Zweifeln geraten, hilft ihr ein Blick auf ihr Tiger-Tattoo auf dem linken Unterarm, das sie sich kurz vor ihrem 18. Geburtstag hat stechen lassen. „Das ist eine Erinnerung, niemals aufzugeben, aggressiv und hungrig zu bleiben und sich zu pushen, egal, was im Leben passiert“, erklärte Sabalenka.