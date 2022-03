Russischer Skilanglauf-Truck mit Ukraine-Flagge besprüht

Oslo - Mitglieder des russischen Skilanglauf-Teams mussten vor ihrer vorzeitigen Abreise vom Holmenkollen bei Oslo kräftig Hand an ihren Truck anlegen.

Aus Protest gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine war an der Seite des Lkw-Anhängers eine ukrainische Flagge und der Schriftzug „Glory to Ukraine“ („Ruhm der Ukraine“) gesprüht worden. Die russischen Teammitglieder versuchten, die Flagge und die Schrift zu entfernen, ehe sie sich auf den Weg in ihre Heimat machten.

Aus Solidarität mit der Ukraine hatte der Ski-Weltverband Fis russische und belarussische Athleten von der restlichen Weltcup-Saison ausgeschlossen. „Um die Sicherheit aller Athleten bei Fis-Wettkämpfen zu gewährleisten, beschloss der Fis-Rat einstimmig, dass ab sofort kein russischer oder belarussischer Athlet bis zum Ende der Saison an Fis-Wettkämpfen auf allen Ebenen teilnehmen darf“, hatte der Verband mitgeteilt. Damit folgt die Fis einer entsprechenden Empfehlung des IOC.