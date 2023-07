In der Euroleague dürfen weiter keine Baskertball-Clubs aus Russland mitspielen.

Barcelona - Die Euroleague und der Eurocup finden auch in der kommenden Saison ohne die Clubs aus Russland statt. Die Vereine bleiben wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine von den Wettbewerben ausgeschlossen, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Entscheidung betrifft unter anderem die beiden Topvereine ZSKA Moskau und Zenit St. Petersburg. Schon in der vergangenen Saison durften die russischen Vereine nicht an den Wettbewerben teilnehmen. In den von der Fiba Europe organisierten Wettbewerben Champions League und Fiba Europe Cup gilt die gleiche Regelung.