Russe Medwedew in Wimbledon im Achtelfinale

Steht in Wimbledon im Achtelfinale: Daniil Medwedew.

London - Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Der 27-Jährige gewann in London gegen den Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 und überstand beim Rasen-Klassiker damit zum zweiten Mal in seiner Karriere die dritte Runde.

Bei den Damen schaffte die Tschechin Petra Kvitova den Sprung ins Achtelfinale. Die Wimbledonsiegerin von 2011 und 2014 setzte sich gegen die Serbin Natalija Stevanovic mit 6:3, 7:5 durch. Die deutschen Damen waren beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison alle vorzeitig ausgeschieden.