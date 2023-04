München - Wie schon im Vorjahr spielen Tennisstar Holger Rune aus Dänemark und der Niederländer Botic van de Zandschulp um den Titel beim Münchner ATP-Turnier.

Rune setzte sich mühelos gegen Zverev-Bezwinger Christopher O'Connell 6:3, 6:2 durch. Van de Zandschulp besiegte den an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Taylor Fritz 6:4, 7:6 (7:2). Im Finale am Sonntag geht es um rund 85 000 Euro Preisgeld und einen Sportwagen.

Rune ist Titelverteidiger auf der Iphitos-Anlage und könnte seinen vierten Turniersieg feiern. „Ich habe ganz besondere Erinnerungen an dieses Turnier. Hier habe ich meinen Durchbruch geschafft. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr das Match zu Ende spielen können“, sagte Rune. Das Finale im Vorjahr hatte van de Zandschulp beim Stand von 4:3 aufgeben müssen.

Mit seinem Einzug ins Endspiel von München setzte Rune seinen fast schon kometenhaften Aufstieg in die Weltspitze fort. Nach seinem starken Auftritt in Monte Carlo steht der Weltranglisten-Siebte bereits in seinem zweiten Finale auf Sand in diesem Jahr. „Nicht so schlecht, oder?“, scherzte Rune und befand: „Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Spiel gerade.“