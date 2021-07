Rogue siegt gegen MAD Lions in spannendem Top-Spiel der LEC

Berlin - Im Spiel der Woche der League-of-Legends-Liga LEC konnte sich Rogue gegen MAD Lions für das verlorene Frühlings-Finale revanchieren. Die Teams zeigten ihre Klasse und Rogue ging als Sieger aus einem spannenden Spiel hervor.

„Für uns alle bei Rogue war es ein besonderes Spiel. Es ist wirklich fantastisch, zu gewinnen“, sagte Adrian „Trymbi“ Trybus von Rogue im Interview nach dem Spiel. „Wir haben mit Sicherheit einige Lehren aus dem Finale gezogen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir mehr auf einer Wellenlänge sind und uns als Team weiterentwickeln konnten.“

Mit einem besseren Start in die Partie baute Rogue direkt Druck auf dem gesamten Spielfeld auf, doch MAD Lions hielt gegen. Zur Mitte des Spiels gelang es dem Titelverteidiger dann, den Rückstand wieder aufzuholen. Bis kurz vor Schluss blieb die Partie nahezu ausgeglichen. Durch einen entscheidenden Teamkampf konnte letztendlich Rogue nach 42 Minuten den Sieg für sich beanspruchen.

Rogue steht dadurch weiter mit Misfits Gaming an der Tabellenspitze. Misfits musste sich an diesem Wochenende gegen schwierige Gegner beweisen: Zwar verlor das Team am Freitag gegen MAD, konnte aber die fast schon verlorene Partie gegen G2 Esports am Ende noch drehen.

Zur Halbzeit der Sommersaison sorgten Excel und Astralis für eine Überraschung: Beide Teams gehen mit zwei Siegen aus dem Wochenende hervor, Excel besiegte unter anderem G2 Esports. Der mehrmalige LEC-Meister scheint derweil weiterhin mit seiner Form zu kämpfen. Mit nun bereits vier Niederlagen in Folge teilt sich G2 mit Excel, Astralis und Vitality Platz fünf der Tabelle.