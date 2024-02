Sigulda - Der Daumen zeigte nach unten, Julia Taubitz war nicht ganz zufrieden mit Platz drei beim Rodel-Weltcup in Sigulda. Beim ersten Saison-Sieg ihrer Teamkollegin Anna Berreiter sicherte sie sich trotzdem vorzeitig den Weltcup-Gesamtsieg. „Ich wusste es gar nicht. Ich rechne ja nie mit“, sagte die Sprint-Weltmeisterin: „Das ist mega. Ich freue mich riesig.“

Weil Ex-Weltmeisterin Anna Berreiter auftrumpfte und die Österreicherin Madeleine Egle als ihre bislang schärfste Rivalin als 14. ihr schlechtestes Saisonresultat verbuchte, reichte es für Taubitz zum neuerlichen Sieg in der Gesamtwertung. Die 27-Jährige schaffte somit den Hattrick, hat den Gesamtweltcup in den letzten drei Jahren gewonnen. Vor den letzten beiden Damen-Einsitzerrennen der Rennrodel-Saison führt sie mit 865 Zählern vor Berreiter und Egle (je 672 Punkte).

Die 24 Jahre Anna Berreiter setzte sich in Lettland im Einsitzer-Wettbewerb vor der Lokalmatadorin Elina Vitola und Julia Taubitz durch. „Mein Körper spielt mir viele Streiche in letzter Zeit. Ich war auch heute nicht richtig fit, war über die Woche krank. Ich habe alle meine Körner zusammengenommen“, sagte Berreiter, die vor einem Jahr in Oberhof den WM-Titel im Einsitzer gewonnen hatte. Zuletzt bei der WM in Altenberg war die Bayerin aber ohne Medaille geblieben. Im zweiten Durchgang holte sie auf, fuhr von Platz sieben an die Spitze. „Im Großen und Ganzen kann ich zufrieden sein“, kommentierte sie.