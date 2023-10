Rodel-Weltmeister Toni Eggert Trainer in den USA

Berlin - Rekordweltmeister Toni Eggert wird Rodel-Trainer in den USA. Der 35-Jährige wird an der Seite von Cheftrainer Lubomir Mick aus der Slowakei zusammen mit dem Letten Kaspars Dumpis die Rennrodlerinnen und Rennrodler der USA im Weltcup betreuen.

Eggert gewann zusammen mit seinem Partner Sascha Benecken insgesamt zehn WM-Titel im Doppelsitzer. Das Thüringer Duo hatte erst im August das Karriereende verkündet, holte zum Abschluss noch einmal den Titel bei der Heim-WM in Oberhof. Eggert und Benecken schafften die Rekordzahl von 54 Siegen und 106 Podestplätzen im Weltcup. Die neue Rodel-Saison beginnt in gut einem Monat in Lake Placid.