Die deutschen Rodlerinnen überzeugen beim Doppelsitzer-Weltcup in Oberhof erneut. Auch die Männer sind vorn mit dabei - zum Sieg reicht es aber nicht.

Rodel-Doppel Eitberger/Schirmer siegt in Oberhof

Dajana Eitberger und Saskia Schirmer waren beim Rodel-Weltcup in Oberhof die Schnellsten.

Oberhof - Dajana Eitberger und Saskia Schirmer haben den Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen beim Rodel-Weltcup in Oberhof gewonnen.

Mit Bestzeit im zweiten Lauf verwiesen sie in 1:25,889 Minuten die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer um acht Tausendstelsekunden auf Platz zwei. Dritte wurden die nach dem ersten Durchgang mit Bahnrekord noch führenden Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal, die neun Tausendstelsekunden Rückstand hatten und damit ihre Weltcup-Führung an Vötter/Oberhofer verloren. Degenhardt/Rosenthal hatten vor einer Woche den Weltcup an gleicher Stelle für sich entschieden.

Für Eitberger war es der erste Weltcup-Sieg als Doppel-Pilotin. „Der Herbst war unfassbar schwer. Jetzt hinterlässt der Sieg tiefe Spuren. Wir haben Potenzial“, sagte die 33-Jährige. „Es fehlt noch die Routine bei den Doppelsitzern, aber wenn man immer wieder zurückkehrt, wird das immer besser“, sagte Eitberger.

Tobias Wendl/Tobias Arlt und Hannes Orlamünder/Paul Gubitz haben dagegen erneut den Sieg verpasst. Am Samstag siegten wieder die Weltcup-Führenden Thomas Steu/Wolfgang Kindl aus Österreich. Sie gewannen dank eines starken ersten Laufes mit 0,073 Sekunden vor Wendl/Arlt, die den besten zweiten Durchgang zeigten. Auch Orlamünder/Gubitz schafften wie am vergangenen Wochenende den Sprung aufs Podest.

„Wir hatten unser Setup auf Reif eingestellt, das griff erst im zweiten Durchgang besser“, sagte Wendl im ZDF. Für die Sprints am Sonntag kündigte das Duo einen erneuten Angriff auf den Sieg an. „Wir haben das Material umgestellt und umgebaut, wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Arlt.