Rittner zu Niemeier gegen Swiatek: „Unglaublich spannend“

New York - Bundestrainerin Barbara Rittner sieht Tennisspielerin Jule Niemeier im Achtelfinale der US Open gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek keineswegs chancenlos.

„Sie ist wirklich eine für die großen Plätze, für die große Bühne. Sie hat überhaupt keine Angst, dort aufzutreten„, sagte Rittner der Deutschen Presse-Agentur: „Jule hat nichts zu verlieren, darf aber auch nicht zu riskant spielen und zu viele Fehler machen.“

Das Match am Montag (ca. 20.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen die Polin Swiatek, die in diesem Jahr bereits die French Open gewinnen konnte, sei ein Duell der Gegensätze, meinte die Bundestrainerin: „Da trifft eine der besten Aufschlägerin auf eine der besten Retourniererin, was die Partie unglaublich spannend macht.“ Die Schlüsselfrage sei, wie gut Swiatek den Aufschlag der dynamischen Dortmunderin „lesen und entschärfen“ kann.

Schon mit ihren bisherigen drei Siegen habe die Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf Hartplatz positiv überrascht. „Ihren Willen und Mut, ihr offensives Spiel durchzuziehen, finde ich beeindruckend“, sagte Rittner. Niemeier sei „wirklich furchtlos, dominiert mit ihrem starken Aufschlag und geht mit ihrer druckvollen Vorhand sehr mutig auf den zweiten Ball“.

Doch auch Swiatek, deren Siegesserie von 37 Spielen beim Drittrunden-Aus in Wimbledon gerissen war, präsentier sich bei den US Open „wieder in Topform“, meinte Rittner: „Sie hat sich bisher keine Blöße gegeben. Das wird natürlich schwer für Jule.“