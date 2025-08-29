Tacen - Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat beim Kanuslalom-Weltcup im slowenischen Tacen als Vierte das Podium knapp verpasst. Dennoch hat die 33-Jährige vom KSV Bad Kreuznach immer noch Chancen auf den Gesamtweltcupsieg. Diesen könnte sie in Abwesenheit der erkrankten Olympiasiegerin Jessica Fox beim Weltcupfinale in Augsburg perfekt machen. Die Australierin hat die letzten beiden Weltcups abgesagt, da ihr ein Tumor in der Niere entfernt worden ist.

Den Sieg im Kajak-Einer holte sich die Britin Kimberley Woods. Europameisterin Funk leistete sich einen Fehler am Tor 15 und vergab somit eine bessere Platzierung. Die Olympia-Zweite im Canadier, Elena Lilik von den Kanuschwaben Augsburg, patzte schon am ersten Tor, kam aber dennoch hinter Funk auf Rang fünf.