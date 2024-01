Altenberg - Max Langenhan hat bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg seinen ersten großen Einzel-Titel gewonnen. Der 24 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter setzte sich im Einsitzer-Wettbewerb souverän vor dem Österreicher Nico Gleirscher durch. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch holte nach einer Aufholjagd im zweiten Lauf noch Bronze.



Einen Tag nach seiner Silberfahrt im Sprintwettkampf war Langenhan im traditionellen Einsitzer-Wettbewerb nicht zu schlagen. „Am Ende zählt natürlich dieser Titel, den man auch bei Olympia gewinnen kann. Das ist halt einfach der Einsitzer-Titel. Den Sprint gibt es halt noch nicht bei Olympia“, hatte der in dieser Saison dominierende Rennrodler vor der WM gesagt.

Für die deutschen Rodlerinnen und Rodler waren der Titel für Langenhan und die Bronze-Medaille von Loch die vierte Medaille im sechsten der neun WM-Rennen. In Altenberg steht am Samstag noch der Männer-Doppelsitzer und am Sonntag der Frauen-Einsitzer mit Sprint-Weltmeisterin Julia Taubitz sowie die Teamstaffel auf dem Wettkampfprogramm. Bei der vorigen Heim-WM im Vorjahr in Oberhof hatte das deutsche Team acht Titel und acht weitere Medaillen geholt.