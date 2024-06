Sieben auf einen Streich. Höchster Sieg für die DHB-Auswahl in der Pro League. Olympia kann kommen.

Marco Miltkau (l.) erzielte in der ProLeague gegen Irland zwei Treffer.

London - Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Rekordsieg in das erste Pro-League-Wochenende in London gestartet. Die DHB-Auswahl schaffte beim 7:0-Erfolg gegen Irland ihren höchsten Sieg in diesem Wettbewerb und zeigte sich damit gut erholt von der 0:3-Niederlage zum Auftakt gegen Indien.

Marco Miltkau und Malte Hellwig trafen jeweils doppelt. Die weiteren Treffer erzielten Elian Mazkour, Timm Herzbruch und Thies Prinz. Im Neunerfeld belegen die Deutschen derzeit Rang sechs, haben aber noch weit weniger Spiele als die Konkurrenz absolviert.

„Es ist beeindruckend, wie steil die Lernkurve des Teams innerhalb von wenigen Stunden sein kann. So wie gestern beim 0:3 nicht alles schlecht war, war heute auch nicht alles perfekt. Ein 7:0 bleibt natürlich ein grandioses Resultat“, befand Bundestrainer Andre Henning. Vor den Olympischen Spielen stehen für die deutschen Männer noch zehn Partien in der ProLeague an.