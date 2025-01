Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder mit Basketball-Star Isaiah Hartenstein bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA das Maß der Dinge. Das Team um den deutschen Center bezwang Meister Boston Celtics in eigener Halle 105:92 und stellte mit dem 15. Liga-Sieg in Folge eine neue Bestmarke auf. Das Vorgänger-Team der Thunder, die Seattle Super Sonics, hatte es 1996 auf 14 Erfolge hintereinander gebracht. Den NBA-Rekord halten die Los Angeles Lakers mit 33 aufeinanderfolgenden Siegen in der Saison 1971/72.

Gegen Boston brauchte Hartensteins Team allerdings - wie schon in den drei Spielen zuvor - wieder eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. „Wir waren in der zweiten Hälfte wieder mehr wir selbst“, sagte Thunder-Trainer Mark Daigneault nach der Partie. Zur Pause hatte „OKC“ noch mit zehn Zählern hinten gelegen. Dann schaltete der Tabellenführer im Westen jedoch vor allem defensiv in den nächsten Gang und ließ gegen eine der besten Offensiven der Liga nur noch 27 Punkte zu.

Hartenstein glänzt in der Verteidigung

Bester Punktesammler war wieder einmal Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Zählern, dazu holte der Guard auch elf Rebounds - mehr als jeder andere auf dem Court. Hartenstein war dagegen mehr in der Verteidigung gefordert. Dort gelangen dem 26-Jährigen unter anderem acht seiner zehn Rebounds, drei Blocks und zwei Steals. Dazu sorgte er für acht teils spektakulär erzielte Punkte.

Warriors verlieren mit schwachem Schröder

Dennis Schröder musste dagegen nach dem leichten Aufwärtstrend der letzten Tage eine herbe Enttäuschung einstecken. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verlor mit den Golden State Warriors 99:129 gegen die Sacramento Kings. Golden State liegt mit 18 Siegen im Westen auf Platz neun.

Schröder traf in knapp 21 Minuten nur einen Versuch aus dem Feld und beendete das Match mit drei Punkten sowie je zwei Rebounds und Assists. Rückkehrer Stephen Curry holte 26 Zähler. Bester Mann auf dem Parkett war Sacramentos Malik Monk, der ebenfalls auf 26 Punkte kam und dazu zwölf Vorlagen gab.

Niederlage für da Silva, Theis gewinnt

Orlando Magic verlor mit Tristan da Silva 92:105 gegen Utah Jazz. Der Deutsche konnte nicht an seine Bestleistung vom Sieg bei den Toronto Raptors (106:97) anknüpfen und kam in einer halben Stunde Spielzeit auf sechs Punkte und neun Rebounds. Dennoch liegt Orlando auf Rang vier im Osten weiter auf Playoff-Kurs.

Weltmeister Daniel Theis gewann mit den New Orleans Pelicans das zweite Spiel in Folge. Beim 110:98 bei den Washington Wizards erzielte der Center in 15 Minuten fünf Punkte und griff sich sieben Rebounds. Mit dem siebten Sieg in 36 Partien gaben die Pelicans auch die Rote Laterne an die Wizards ab.