Aachen - Bundestrainer Otto Becker will sich nach dem fünften Platz beim CHIO in Aachen mit der Nominierung für die Europameisterschaft Zeit lassen. „Wir haben noch Zeit“, sagte der Coach, der mit dem Abschneiden beim größten Reitturnier der Welt „nicht zufrieden war“. Angesichts der Ende August in Mailand beginnenden EM kündigte er an: „Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen.“

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim CHIO-Springen am Donnerstagabend den erneuten Sieg klar verpasst. Keines der vier Paare schaffte zwei Null-Runden. Platz eins ging im fast ausverkauften 40.000-Zuschauer-Stadion an die Schweiz vor Großbritannien, Belgien und dem Team der USA.

„Es gab schon Jahre, in denen das Gerüst eher stand“, sagte der Bundestrainer zur Nominierung. „Uns fehlt im Moment das Überpaar, das beständig Null-Runden liefert.“ Becker hatte beim CHIO auf zwei starke Kombinationen verzichtet: Zu den heißen EM-Kandidaten gehören Einzel-Europameister Andre Thieme aus Plau mit Chakaria und Gerrit Nieberg aus Sendenhorst mit Ben, der im Vorjahr den Großen Preis von Aachen gewonnen hatte und am Sonntag die Titelverteidigung anstrebt.