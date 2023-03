Chicago (dpa) – - Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel hat mit den Chicago Blackhawks zwar die fünfte Niederlage nacheinander kassiert, aber erstmals in seiner Karriere in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen.

Bei der 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)-Heimniederlage gegen die Vancouver Canucks besorgte Reichel Ende des Schlussdrittels den 2:3-Anschluss und erzielte damit sein fünftes Saisontor. Doch eine Minute vor Schluss sorgten die Canucks mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung. Die Blackhawks haben seit längerem keine Chance mehr auf den Playoff-Einzug.

Reichel absolviert derzeit seine zweite NHL-Spielzeit. Nachdem der gebürtige Nürnberger in der vergangenen Saison hauptsächlich im Farmteam der Blackhawks eingesetzt wurde, kommt er mittlerweile konstant in der NHL zum Einsatz. Seit Anfang März stand der 20-jährige Stürmer immer im Kader Chicagos. „Er ist sehr explosiv. Und ich glaube, er wird in dieser Hinsicht noch selbstbewusster“, lobte Chicagos Cheftrainer Luke Richardson.

Die Boston Bruins entschieden das Spitzenspiel gegen die Carolina Hurricanes mit 4:3 (1:0, 2:1, 0:2) nach Penalty-Schießen für sich und bauten ihre Erfolgsserie auf sieben Siege aus. Der tschechische Nationalspieler David Pastrnak traf zweimal und durchbrach damit die Marke von 50 Toren in dieser Saison. Nur Connor McDavid (60 Tore) hat in dieser Spielzeit häufiger getroffen. Die Bruins und Hurricanes sind zwei von drei Mannschaften, die sich bereits für die Playoffs qualifiziert haben.