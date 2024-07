Der Dauerregen in Paris verhindert den ersten Wettbewerb im Skateboard am Samstag.

Paris - Die olympische Entscheidung im Street Skateboard der Männer ist wegen des schlechten Wetters in Paris verlegt worden. Der für heute geplante Wettkampf wurde aufgrund des anhaltenden Regens abgesagt und soll nun am Montag nachgeholt werden. Das Finale der Frauen findet am Sonntag statt. Bereits bei der Eröffnungsfeier am Freitag hatte es viel geregnet.