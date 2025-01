Sieg für Red Bull, Platz vier für das Top-Talent: Die erste Etappe der Tour Down Under beschert dem deutschen Radsport einen erfolgreichen Jahresauftakt.

Tour Down Under

Santos Tour Down Under/SANTOS TOUR DOWN UNDER/AAP/dpa

Schon 2024 gewann Sam Welsford den Auftakt zur Tour Down Under.

Gumeracha - Erstes Rennen, erster Sieg: Das deutsche Radsport-Team Red Bull ist perfekt in die neue Saison gestartet. Der Australier Sam Welsford sprintete auf der ersten Etappe der Tour Down Under in seinem Heimatland überlegen zum Sieg vor dem Briten Matthew Brennan. Das deutsche Talent Tim Torn Teutenberg zeigte sich in Gumeracha ebenfalls stark und wurde Vierter, Routinier Phil Bauhaus belegte Rang neun.

„Das war ein hektisches Finale, etwa drei Kilometer vor dem Ziel fiel mir die Kette runter. Meine Teamkollegen brachten mich zurück, und Platz vier ist dafür am Ende ein gutes Ergebnis“, sagte Teutenberg. Für den 22-Jährigen war es das erste Rennen in der WorldTour: „Es ist sehr hart, jeder hat ein hohes Level. An den Anstiegen leidet niemand, das macht es für die Sprinter schwerer.“

Red-Bull-Sprinter Welsford gewann bereits im Vorjahr den Auftakt des Rennens im Süden Australiens und im Verlauf noch zwei weitere Etappen. In der weiteren Saison siegte der 29-Jährige allerdings nur noch auf einer Etappe der Ungarn-Rundfahrt und erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann Welsford Gold mit dem australischen Bahn-Vierer.