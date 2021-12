Rechner: So holt Verstappen in Saudi-Arabien die WM

Max Verstappen hat schon in Saudi-Arabien die große Chance, Formel-1-Weltmeister zu werden.

Dschidda - Max Verstappen hat schon in Saudi-Arabien die große Chance. Der Red-Bull-Pilot kann beim Premieren-Grand-Prix in Dschidda erstmals Weltmeister in der Formel 1 werden.

Vor den beiden letzten Rennen in Saudi-Arabien an diesem Sonntag und Abu Dhabi eine Woche darauf hat Verstappen acht Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton im Mercedes.

Diese Szenarien würden Verstappen zum vorzeitigen WM-Titel reichen:

- Verstappen gewinnt und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sechs

- Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sieben

- Verstappen wird Zweiter und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz zehn

- Verstappen wird Zweiter ohne schnellste Rennrunde, Hamilton bleibt ohne Punkte