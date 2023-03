RB Leipzig verteidigt VBL-Clubmeisterschaft in FIFA 23

Köln - Dieses Finalduell war unvermeidbar: RB Leipzig hat den Titelkampf der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23 gegen Hansa Rostock entschieden. Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang machten den Traum der Titelverteidigung perfekt (2:2; 4:3; 4:3).

Die Stimmung in der Kölner Strassenkicker Base heizte sich mit jedem Treffer weiter auf. Weltmeister Umut entschied den Krimi zwischen den beiden Divisionsmeistern und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Levy Finn „Levyfinn“ Rieck auf ein 4:3.

RBLZ Gaming: Ein ungleiches Duo

Das Duo der Rebelz könnte kaum unterschiedlicher sein. Da ist Vejrgang, das FIFA-Wunderkind aus Dänemark. Mit jedem Treffer feiert der 17-Jährige ausgelassener Richtung Gegner. „Ich juble zum Spaß, so ist es für die Zuschauer emotionaler“, sagt Vejrgang im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich meine das nicht böse.“

Daneben wirkt Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin eiskalt, selbst als er den Titel entschied, verzog er bis zum Schlusspfiff keine Miene. „Ich brauche diesen kompletten Fokus einfach, deshalb versuche ich, so ruhig wie möglich zu bleiben“, sagt er im dpa-Interview.

VBL: Vizemeister muss um Ligaverbleib zittern

Für die Hanseaten könnte die Saison doppelt bitter enden, denn trotz Vizemeisterschaft könnte die Kogge aus der VBL ausscheiden. Falls die Fußballprofis in die dritte Liga absteigen sollten, wären die E-Sportler nach den aktuellen Regularien nicht mehr in der VBL CC. Henning „Henning“ Wilmbusse und Levyfinn müssen also noch neun Spieltage um den Klassenerhalt der Hanseaten zittern - die stehen zurzeit auf dem 17. Platz der 2. Bundesliga.