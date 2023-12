Indianapolis - Der deutsche American-Football-Profi Jakob Johnson hat mit den Las Vegas Raiders in der NFL keine Chance mehr auf den Playoff-Einzug. Die Raiders verloren bei den Indianapolis Colts mit 20:23 und kassierten die 9. Niederlage im 16. Saisonspiel.

Johnson war im November zunächst entlassen worden, stand zuletzt für den Trainingskader der Raiders unter Vertrag und kam immer wieder zum Einsatz. Diese Woche wurde er von Las Vegas wieder ins Aufgebot der aktiven Profis berufen.

Die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens erspielten sich jeweils ein Freilos für die erste Playoff-Runde. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion San Francisco bezwang die Washington Commanders mit 27:10 und holte damit den Hauptrunden-Titel in der NFC. Baltimore setzte sich im Spitzenspiel der AFC mit 56:19 gegen die Miami Dolphins durch und ist dort ebenfalls nicht mehr von der Top-Position nach der Vorrunde zu verdrängen.

Die beiden Conference-Gewinner greifen in den Playoffs erst im Viertelfinale ein, die weiteren sechs Plätze werden in einer Wild-Card-Runde ausgespielt. Dazu haben die 49ers und Ravens bis zum Super Bowl jeweils Heimrecht, falls sie weiterkommen. Das Finale steigt am 12. Februar (MEZ) in Las Vegas.