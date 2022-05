Rafael Nadal meistert Auftakthürde in Paris ohne Mühe

Paris - Rafael Nadal steht bei den French Open in der zweiten Runde. Der 13-malige Paris-Champion gewann gegen Jordan Thompson aus Australien ohne große Mühe mit 6:2, 6:2, 6:2.

Nach 2:02 Stunden war die Partie auf dem Court Philippe Chatrier wieder vorbei. Von den Schmerzen am Fuß, die ihn vor eineinhalb Wochen in Rom noch so sehr beeinträchtigt hatten, war dieses Mal nicht viel zu sehen. „Ich bin sehr glücklich, dass ich in drei Sätzen weiter bin“, sagte Nadal nach dem Spiel.