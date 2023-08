Kämpfen in Glasgow um Gold: Lea Sophie Friedrich (l) und Emma Hinze.

Glasgow - Die deutschen Teamsprinterinnen dürfen auf ihr viertes WM-Gold in Serie hoffen.

Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich erreichten bei der Rad-WM in Glasgow mit der schnellsten Zeit von 45,988 Sekunden das Finale auf der Bahn und treffen im Kampf um Gold am Abend auf Gastgeber Großbritannien (46,078). In der Qualifikation hatten zuvor noch die Britinnen vorn gelegen.

Damit hat das deutsche Team die zweite Medaille zum Auftakt sicher, Franziska Brauße hatte in der Einerverfolgung ebenfalls das Finale erreicht.