Wegen eines Unwetters mussten alle Wettbewerbe der Cross-EM an einem Tag ausgetragen werden. Die Sieger waren dieselben wie im Vorjahr.

Rad-Cross: EM-Titel an Vanthourenhout und van Empel

Pontchateau - Fem van Empel und Michael Vanthourenhout haben ihre Titel als Europameister im Rad-Cross erfolgreich verteidigt. Der Belgier gewann das Rennen im westfranzösischen Pontchateau vor dem Briten Cameron Mason und dem Niederländer Lars van der Haar.

Schon in der zweiten der acht je drei Kilometer langen Runden nutzte Vanthourenhout die zahlenmäßige Überlegenheit des belgischen Teams taktisch aus und setzte sich entscheidend ab. Der Schotte Mason wurde bei der seit 2015 ausgefahrenen EM der erste Medaillengewinner, der nicht aus Belgien oder den Niederlanden stammt.

Das Rennen der Frauen entschied Weltmeisterin van Empel wie im Vorjahr überlegen vor ihrer niederländischen Teamkollegin Ceylin del Carmen Alvarado für sich. Die in dieser Saison noch ungeschlagene 21-Jährige setzte sich ebenfalls in der zweiten von sechs Runden von der Konkurrenz ab und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung.

Alle sechs Finals von den Junioren bis zu den Profis wurden am Sonntag in der Gemeinde an der Atlantikküste ausgetragen. Die für den Samstag geplanten Rennen mussten wegen eines Unwetters verschoben werden.