Antholz - Die deutschen Biathletinnen haben bei der WM-Generalprobe im italienischen Antholz weiter mit Krankheitsfällen zu kämpfen.

Nachdem bereits Selina Grotian wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht am Einzelrennen teilnehmen konnte, fallen für das Massenstart-Rennen (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) auch Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz aus, wie der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Wettkampf mitteilte. Sophia Schneider profitiert von den Ausfällen und rückt nach.

Sportdirektor Felix Bitterling hatte sich bereits am Freitag Sorgen um die Gesundheit seiner Athletinnen und Athleten gemacht. „Im Hotel hat es einige getroffen, auch von anderen Nationen, die das hatten, und einige auch von unserem Staff“, bestätigte er der Deutschen Presse-Agentur. „Aber bei denen war es meistens so, dass es einen Tag später wieder okay war.“