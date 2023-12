Weiter geht's in Hochfilzen. Nach dem überraschend starken Saisonstart geht es für die Biathletinnen und Biathleten in Österreich weiter. Franziska Preuß geht mit einem klaren Ziel in die Rennen.

Hochfilzen - Die Gesamtführende Franziska Preuß möchte ihr Gelbes Trikot auch beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen nicht aus der Hand geben.

„Ich will es so lange wie möglich tragen“, sagte die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Vorfreude auf insgesamt drei Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag unweit der deutschen Grenze ist bei der Bayerin besonders groß. „Ich bin sehr motiviert für Hochfilzen, denn es werden viele deutsche Fans da sein“, sagte die ehemalige Staffel-Weltmeisterin.

Preuß war mit zwei zweiten und einem vierten Platz im schwedischen Östersund so gut wie noch nie in eine Saison gestartet. Lohn dafür war Platz eins in der Gesamtwertung und die Übernahme des begehrten Leibchens. Preuß (200 Punkte) führt vor dem Sprint am Freitag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) mit drei Zählern vor der Französin Lou Jeanmonnot (197), Dritte ist in Vanessa Voigt (165) aus Thüringen sogar noch eine weitere Deutsche.

Nach insgesamt vier Wochen mit Trainingslager und Wettkämpfen in Skandinavien nutzte Preuß nach der Rückreise am Montag die freien Tage zur Regeneration. „Der Fokus liegt jetzt auf einer guten Erholung und darauf, gesund zu bleiben“, sagte die Wahl-Ruhpoldingerin. Im vergangenen Winter hatte Preuß die Saison wegen vieler gesundheitlicher Probleme vorzeitig beenden müssen und verpasste so auch die Heim-WM im Frühjahr in Oberhof.