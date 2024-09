Polin Swiatek bei US Open in Titelform

New York - Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek strebt bei den US Open weiter ihrem sechsten Grand-Slam-Turniersieg entgegen. Die 23 Jahre alte Polin setzte sich im Achtelfinale mit 6:4, 6:1 gegen die Russin Ljudmila Samsonowa durch und ist im Turnierverlauf immer noch ohne Satzverlust. Swiatek trifft nun in der Runde der besten Acht in New York auf die an Nummer sechs gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula.

„Zu Beginn des Turniers war es nicht einfach, meinen Rhythmus zu finden. Aber es fühlt sich so an, dass ich von Tag zu Tag besser werde“, sagte die Titelgewinnerin von 2022 nach dem Sieg.

Swiatek zeigte sich beim eigenen Aufschlag ohne Makel, gestattete ihrer Gegnerin keinen Breakball. Beim Stand von 5:4 im ersten Satz nahm sie Samsonowa erstmals das Service ab und schaffte auch zu Beginn des zweiten Durchgangs direkt wieder das Break. Nach 1:30 Stunden verwandelte sie den Matchball.