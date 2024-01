Oberhof - Die deutschen Langlauf-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl haben beim Heimspiel in Oberhof für einen überraschenden Erfolg gesorgt.

Hennig wurde beim 20-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik Zweite hinter Siegerin Frida Karlsson aus Schweden. Carl belegte in dem taktisch geprägten Rennen den vierten Rang. Das Podium hinter Karlsson und Hennig komplettierte die Finnin Kerttu Niiskanen.

„Ich muss den Hut ziehen vor den Mädels. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position. Was Katha und Vicky hier gezeigt haben, ist absolute Weltklasse. Beide sind Weltklasse“, sagte Teamchef Peter Schlickenrieder in der ARD. Der ehemalige Spitzensportler geriet ins Schwärmen. „Wir können hier zu Hause absolut stolz sein, was die Mädels und Jungs hier gebracht haben. Dass sie so performen: Chapeau!“, sagte Schlickenrieder.

Bei den Männern, die bereits am Vormittag am Start waren, siegte der Norweger Erik Valnes. Friedrich Moch belegte Rang 16. Am Sonntag stehen zum Abschluss des Wochenendes die Staffeln auf dem Programm.