Pilot Hülkenberg wieder bereit für „Fall der Fälle“

Sakhir - Nico Hülkenberg hält sich für einen weiteren möglichen Einsatz als Formel-1-Ersatz von Sebastian Vettel beim Grand Prix von Saudi-Arabien fit.

„Ich bin am Dienstag den ganzen Tag in England im Simulator, um Dschidda kennenzulernen. Am Mittwoch fliege ich nach Saudi-Arabien, und am Donnerstag wird wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen“, sagte der 34-Jährige in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ von ServusTV. „Ich bereite mich auf den Fall der Fälle vor“, sagte Hülkenberg vor dem zweiten Saisonrennen am kommenden Sonntag (19.00 Uhr) in Dschidda.

Beim Saisonauftakt in Sakhir war Hülkenberg am vorigen Sonntag als Aston-Martin-Ersatz für den corona-infizierten Vettel als 17. ins Ziel gekommen.