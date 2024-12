London - Zwei Spiele, zwei Siege: Ricardo Pietreczko hat seine Pflichtaufgabe bei der Darts-WM in London gemeistert und den deutschen Profis einen Traumstart ins wichtigste Turnier des Jahres beschert. Der 30-Jährige mit dem Spitznamen Pikachu besiegte Zong Xiao Chen aus China erwartungsgemäß deutlich mit 3:0 und steht nun in der zweiten Runde.

Dort bekommt es Pietreczko am 23. Dezember (20.00 Uhr) mit dem niederländischen Talent Gian van Veen zu tun. Für den Deutschen war es bereits der dritte Einzelsieg im Alexandra Palace. Im Vorjahr hatte Pietreczko zwei Runden geschafft und war in der Folge nur ganz knapp am späteren Weltmeister Luke Humphries aus England gescheitert.

Zong ohne Chance

Diesmal zeigte er gegen den chinesischen Außenseiter keine große Schwäche. Stattdessen bestrafte Pietreczko mehrere Fehler des Gegners gnadenlos. Insgesamt gewann Zong nur drei Legs.

Insgesamt sechs deutsche Spieler sind bei der WM 2025 dabei - das sind mehr als bei jeder anderen WM zuvor. Am Montag hatte Debütant Kai Gotthardt mit einem 3:1-Sieg über den Schotten Alan Soutar überrascht. Neben Pietreczko und Gotthardt sind auch die beiden gesetzten Spieler Martin Schindler und Gabriel Clemens sowie Florian Hempel und Niko Springer dabei.