Turnier in London

London - Ricardo Pietreczko hat souverän die zweite Runde bei der Darts-WM in London erreicht. Der 29 Jahre alte Nürnberger besiegte am Dienstagabend die Japanerin Mikuru Suzuki klar mit 3:0 und trifft nun auf den Engländer Callan Rydz.

Pietreczko, Spitzname Pikachu, meisterte sein Debüt im Alexandra Palace ordentlich. Die befürchteten Buhrufe und Pfiffe aus dem Publikum blieben aus, stattdessen feuerten viele in gelben Pikachu-Kostümen ausgestattete Fans den Deutschen an. Pietreczko gilt nach einem starken Jahr 2023 bei der WM als einer der Geheimfavoriten.

Horvat ausgeschieden

Dragutin Horvat hingegen hat die angestrebte Überraschung klar verpasst und ist ausgeschieden. Der 47 Jahre alte Hesse verlor am Dienstagabend deutlich mit 0:3 gegen den Belgier Mike De Decker und zeigte dabei eine über weite Strecken schwache Leistung. Für Horvat war es nach 2017 überhaupt erst die zweite Teilnahme beim wichtigsten Turnier des Jahres.

Vor 3000 Zuschauern, darunter auch der tanzende Ex-Fußballer Peter Crouch, leistete sich Horvat deutlich zu viele Fehler. De Decker spielte selbst ein durchwachsenes Match, doch das reichte für den Lageristen, der für das Turnier im Alexandra Palace extra Urlaub nehmen musste. Am Sonntag hatte der Kölner Florian Hempel mit einem 3:1-Sieg gegen Dylan Slevin aus Irland für einen deutschen Topstart in die WM gesorgt.

Im ersten Spiel der Abendsession hatte sich am Dienstag der Engländer Steve Beaton durchgesetzt. Bei seiner 33. WM-Teilnahme in Serie gewann der Bronzed Adonis, wie Beaton genannt wird, mit 3:1 gegen Wessel Nijman aus den Niederlanden. Beaton darf nun in Runde zwei Daryl Gurney aus Nordirland fordern.