McLaren sammelt Selbstvertrauen auf dem Weg zum Gewinn der Konstrukteurs-WM. Oscar Piastri und Lando Norris hängen in Abu Dhabi die Konkurrenz ab.

Saisonfinale in Abu Dhabi

Fernando Alonso unterwegs in Abu Dhabi

Abu Dhabi - McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat im letzten Training vor dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi die Bestzeit gesetzt. Der Australier landete in 1:23,433 Minuten vor seinem Teamkollegen Lando Norris auf dem Spitzenplatz, den dritten Rang mit knapp vier Zehntelsekunden Rückstand belegte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Kurz vor dem Qualifying am Nachmittag steuerte Nico Hülkenberg seinen Haas-Rennwagen auf den siebten Platz.

Sportlich geht es am letzten Rennwochenende des Jahres noch um den WM-Titel bei den Konstrukteuren. In der Wertung führt McLaren vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) mit 21 Punkten Vorsprung vor Ferrari. Titelverteidiger Red Bull hat auf Rang drei keine Chance mehr. Bei den Fahrern steht Max Verstappen bereits seit zwei Wochen als Weltmeister fest.