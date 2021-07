Petkovic, Zaja und Korpatsch in Hamburg im Achtelfinale

Hamburg - Tennisprofi Andrea Petkovic ins siegreich in die Hamburg European Open gestartet. Die 33 Jahre alte Darmstädterin gewann ihr Erstrundenspiel gegen Anna-Lena Friedsam aus Andernach mit 6:4, 7:5.

Im Achtelfinale hat es die Turnierbotschafterin und Moderatorin der ZDF-„Sportreportage“ mit der Kasachin Julia Putinzewa zu tun. Der Hamburger Rothenbaum ist nach 19 Jahren wieder Schauplatz eines Damenturniers.

Erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere hat Anna Zaja das Achtelfinale bei einem WTA-Turnier erreicht. Die 30-Jährige aus Sigmaringen bezwang die Bulgarin Wiktorija Tomowa mit 0:6, 6:3, 7:5. „Das fühlt sich richtig gut an“, sagte die 372. der Weltrangliste.

In näherer Zukunft hat Zaja einiges vor. „Ich versuche, in die Top 100 der Welt zu kommen.“ Vielleicht, so spekulierte sie, gelingt es schon in Hamburg, „dass ich mir den Traum erfüllen kann, einen größeren Titel zu gewinnen.“ Ihre Gegnerin am Donnerstag ist die Rumänin Elena-Gabriela Russe.

Ebenfalls strahlend quittierte Tamara Korpatsch ihren 7:5, 6:3-Erfolg über die Luxemburgerin Mandy Minella. „Ich war überraschend aufgeregt“, sagte die Hamburgerin über ihr Spiel auf der heimischen Anlage. „Es war schon ein schönes Gefühl.“ Im Achtelfinale muss sich die 26-Jährige mit der fünf Jahre jüngeren Dortmunderin Jule Niemeier auseinandersetzen. Niemeier hatte in der ersten Runde die Französin Caroline Garcia mit 6:4, 6:2 bezwungen und damit ihren Formanstieg seit Wochen fortgesetzt.

Das Aus im ersten Spiel musste Mona Barthel hinnehmen. Die 30-Jährige aus Bad Segeberg unterlag der Slowakin Kristina Kucova in zwei Sätzen mit 3:6, 6:7.