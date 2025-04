Hamburg - Die frühere Tennisspielerin und heutige TV-Expertin Andrea Petkovic würde sich eine Zusammenarbeit zwischen Boris Becker und Alexander Zverev wünschen. „Ich glaube, dass Boris Sascha sehr helfen könnte“, sagte Petkovic bei Sky. „Ich glaube auch, dass sie in Kontakt sind. Ich weiß, dass sie in Kontakt sind und da eine super Kommunikation ist und zwischen den beiden schon eine gewisse Beziehung herrscht.“

Zverev befindet sich seit dem verlorenen Finale bei den Australian Open Ende Januar in einer sportlichen Krise und schied zuletzt mehrmals frühzeitig aus. In der kommenden Woche geht der Weltranglisten-Zweite beim Masters-1000-Event in Monte-Carlo an den Start.

Becker hat Trainerjob zuletzt ausgeschlossen

Tennis-Legende Becker arbeitete von 2013 bis 2016 sehr erfolgreich mit Novak Djokovic zusammen und führte den Serben zu mehreren Grand-Slam-Titeln. Seitdem hat der 57-Jährige Ende 2023 nur noch kurz als Coach des Dänen Holger Rune gearbeitet und zuletzt auch eine feste Zusammenarbeit mit Zverev immer wieder ausgeschlossen.

Becker bezeichnet sich zwar als Freund der Familie Zverev, seine verschiedenen beruflichen Aktivitäten ließen einen Trainerjob wegen der vielen Reisen jedoch nicht zu, hatte der dreimalige Wimbledon-Sieger zuletzt stets gesagt. Becker ist unter anderem als TV-Experte tätig und hat zusammen mit Petkovic auch einen Podcast, in dem beide in regelmäßigen Abständen das Tennis-Geschehen analysieren.