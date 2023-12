Denver (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL eine weitere Niederlage kassiert. Bei den Colorado Avalanche verloren die Sabres mit 1:5 (1:3, 0:0, 0:2).

Den einzigen Treffer der Sabres legte Peterka mit auf. Es war sein zehnter Assist der Saison bei zwölf eigenen Treffern. Für Colorado punktete Nathan MacKinnon mit zwei Torvorlagen im 13. Spiel nacheinander, es ist die aktuell längste Punkte-Serie der Liga.

Trotz der bislang starken Saison des 21 Jahre alten deutschen Angreifers liegen die Sabres auf dem drittletzten Platz der Eastern Conference. Von den vergangenen zehn Spielen hat das Team aus Buffalo sieben verloren.

Zwei besondere Marken wurden beim 4:3-Sieg der Pittsburgh Penguins bei den Montreal Canadiens nach Penaltyschießen erreicht. Der kanadische Starspieler Sidney Crosby war an allen drei Treffern der Penguins in der regulären Spielzeit beteiligt und liegt nun gleichauf mit Mark Recchi auf Rang 13 der ewigen Scorerliste der NHL. Im Penaltyschießen brauchte es dann zwölf Runden, bis die Penguins nach einem Treffer von Jansen Harkins als Sieger feststanden. So lange dauerte seit sieben Jahren kein Penaltyschießen mehr in der NHL.