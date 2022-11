Peterka trifft bei Comeback-Sieg der Buffalo Sabres

Buffalo - Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat sein drittes Saisontor in der NHL erzielt und die Buffalo Sabres bei ihrem Comeback-Sieg gegen die Pittsburgh Penguins so wieder in die Partie geholt.

Nach 0:2-Rückstand traf Peterka zum 1:2, die Sabres gewannen das Spiel am Ende 6:3 und verbuchten ihren siebten Sieg in der laufenden Saison. In der anderen Partie des Tages gewannen die Toronto Maple Leafs 5:2 gegen die Philadelphia Flyers.